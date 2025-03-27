RTÜK’ten Sözcü TV ve Diğerlerine Ceza

RTÜK’ÜN SORUŞTURMA SÜRECİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma sırasında belirli televizyon kanallarının yayınlarını incelemeye aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen eylemler esnasında, bazı yayınlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadelerin bulunduğu ifade edildi. RTÜK, bu yayınları dikkatle değerlendirerek cezai yaptırımlar uyguladı.

SÖZCÜ TV’YE YAYIN DURDURMA CEZASI

RTÜK’ün gerçekleştirdiği toplantıda, Sözcü TV’ye (SZC TV) 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildiği bildirildi. Ayrıca, Tele1, Halk TV ve NOW TV kanallarında yayınlanan bazı programlara üst limitten idari para cezası uygulandı ve 5’er kez program durdurma cezası verildi. Akıllı TV’ye de, daha önce sağlık beyanıyla ürün satışıyla ilgili ikinci kez ihlal tespit edilerek 10 gün yayın durdurma cezası getirildi.

CEZAYA KONU OLAN PROGRAMLAR

RTÜK raporlarına dayanarak, cezaların uygulandığı programlar aşağıdaki gibi sıralandı: Sözcü TV’deki “Nokta Atışı” ve “Öncesi Sonrası”, Tele1’deki “Sabah Pusulası” ve “Haber 13”, NOW TV’deki “Orta Sayfa”, Halk TV’deki “Gündem Özel” ve “Haberler”, Akıllı TV’deki “Tele Alışveriş”. Bu programlarda, devlet büyüklerine, kamu görevlilerine, yargı mensuplarına ve güvenlik güçlerine hakaret edildiği, halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağrısı yapıldığı ve yerli markaların hedef gösterildiği aktarıldı.

YAYIN İHLALLERİNİN DETAYLARI

RTÜK izleme uzmanlarının raporlarında, canlı yayınlarda hakaret içeren pankart ve sloganların sıkça görüntülendiği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yorumlar yapıldığı ve yargı organlarını baskı altına almaya yönelik ifadeler kullanıldığı belirtildi. Örnek olarak, “Suç uydurmaya çalışıyorlar” ve “Burnunu sürtelim bakalım nasıl oluyormuş” gibi ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yerli markalara boykot çağrısının yayınlarda bulunması da cezai sebeplerden biri oldu.

FATİH ALTAYLI’YA 72 SAAT SÜRE

RTÜK, YouTube platformunda yayın yapan Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in kanallarını da gündemine aldı. Her iki yayıncıya da 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği bildirildi. Aksi taktirde kanallarına erişim engeli getirileceği belirtildi.

YASAL DAYANAK VE OLASI SONUÇLAR

RTÜK, uygulanan cezaları 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesine dayandırdı. Bu maddede, yayınların hukukun üstünlüğüne, adalet ve tarafsızlık ilkesine aykırı olamayacağı, kin ve düşmanlığa tahrik edemeyeceği vurgulanıyor. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda, ilgili kanalların lisanslarının iptal edilebileceği uyarısı yapıldı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’İN AÇIKLAMALARI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, Saraçhane’deki gösteriler sırasında Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerin ekranlara yansımasını eleştirmişti. Şahin, bu tür yayınlara en üst düzeyde cezaların verileceğini duyurmuş ve yayıncıları daha sorumlu davranmaya çağırmıştı.