Rubio’dan Rusya’ya Barış Çağrısı

RUSYA İLE ANLAŞMA ÜZERİNE ÖNERİLER

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC’nin Meet the Press programında yaptığı açıklamada, Rusya ile olası bir anlaşmanın “sınırların nasıl şekilleneceğini” ve Rusya’nın Ukrayna’nın egemenliğini tanımasını gerektirdiğini belirtti. Donald Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından “nihai bir çözüme” odaklanacağını ifade etmesinin ardından konuşan Rubio, ABD’nin hangi baskı araçlarını kullanacağı hakkında detay vermedi.

BARIŞ ANLAŞMASI ÖNEMİ

Rubio, “Barış anlaşması savaşı bitirmenin en iyi yoludur. Buna giden yolda ateşkes de olabilir, biz bunu savunduk ama Rusya şu ana kadar kabul etmedi” şeklinde açıklama yaptı. Pazartesi günü, Avrupalı liderlerin Washington’da Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bir araya geleceği ve Kiev’e destek mesajı vereceği kaydedildi.

MEVCUT YAPTIRIMLARIN DURUMU

Rubio, mevcut ABD yaptırımlarının gevşetilmediğini belirtti. Müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda daha ağır yaptırımların gündeme gelebileceğini de aktardı. Ayrıca, “Şunu da kabul edelim, bu bizim savaşımız değil” diyerek Washington’un doğrudan taraf olmadığını vurguladı.