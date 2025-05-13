Ruble, Doların Karşısında Güçleniyor

Rus rublesi değer kazanmayı sürdürüyor. Rusya Merkez Bankası’nın döviz satışlarından kaynaklanan desteği azalmış olmasına rağmen, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan barış görüşmeleri olasılıkları nedeniyle ruble, ABD doları karşısında hafif bir artış gösteriyor.

DOLAR KARŞISINDA ARTIRMA

Ruble, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 0,5 artarak 80.60 seviyesine yükseldi. LSEG’nin tezgah üstü kotasyon verileri, bu durumu doğruluyor. Bu yıl içerisinde ruble, dolara karşı yüzde 40’tan fazla bir değer kazanımı sağladı. BCS aracılık analistleri, yaptıkları açıklamada, “Bugünden itibaren merkez bankasının arz ettiği döviz hacmi yaklaşık yüzde 40 oranında azalacak ve rubleyi destekleyen faktör zayıflayacak.” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERİN ETKİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta Türkiye’nin İstanbul kentinde Ukrayna ile doğrudan görüşmeler yapılmasını önerdi. Bu öneri, görüşmelere katılması beklenen ABD Başkanı Donald Trump’tan da destek aldı. Döviz net satışları rubleyi desteklemeye devam ediyor, ancak Maliye Bakanlığı’nın, bütçe rezervleri için bir miktar döviz satın alacağını açıklamasının ardından önceki ayın 10.49 milyar rublesinden günlük 6.55 milyar rubleye düştü.

ÇİN YUANIYLA DEĞİŞEN RUBLE

Rusya Merkez Bankası’nın döviz müdahale ettiği ve Rusya’da yoğun şekilde işlem gören döviz olan Çin yuanı karşısında ruble, Moskova Borsası’nda yüzde 0,6 düşüşle 11.18 seviyesine geriledi.