Rümeysa Öztürk, ABD’de serbest bırakıldı

DOKTORA ÖĞRENCİSİ RÜMEYSA ÖZTÜRK SERBEST BIRAKILDI

ABD’de Filistin’e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Öztürk’ün tutukluluğuna son verilerek, hukuki sürecin devam edeceği açıklandı.

GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

25 Mart akşamı, Massachusetts eyaletinde arkadaşlarıyla iftar için yola çıkan Rümeysa Öztürk, yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. Öztürk’ün gözaltı süreci boyunca Dışişleri Bakanlığı gelişmeleri dikkatle izledi.

Bakanlık yetkilileri, 7 Mayıs’ta New York’taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin verdiği kararı açıkladı. Mahkeme, ABD hükümetinin Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a nakledilmesi talebine karşı yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme, Vermont’un bu konuda uygun yargı yeri olduğuna karar vererek, Öztürk’ün nakil emrinin 14 Mayıs 2025’e kadar yerine getirilmesini hükmetti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Öztürk’ün Georgia’daki göçmenlik merkezinde, Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu personelinin 9 Mayıs’ta kendisini ziyaret edeceğini belirtti ve Türkiye, Öztürk’e her türlü konsolosluk desteğini sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

GÖZALTINA ALMANIN SEBEPLERİ VE EĞİTİM DURUMU

Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftar için yola çıktığı sırada maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edilip sınır dışı edileceğini belirtmişti. Rubio, Öztürk’ün “Hamas destekçisi” olduğunu savunarak, 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini ifade etti. Ancak ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici bir durdurma kararı almıştı. Rümeysa Öztürk’ün eğitim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.