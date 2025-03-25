Rus Milyarder Abramoviç’in Yatları Muğla’da

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımlar neticesinde Rus milyarder Roman Abramoviç’in lüks yatları ‘Eclipse’ ve ‘My Solaris’, 2022 yılının Mart ayında Türkiye’ye gelmiş durumda. Özellikle Mart 2022’de Bodrum’a demirleyen ‘My Solaris’, yaklaşık 9 aylık bir beklemenin ardından sırasıyla Marmaris ve Göcek’e götürülerek orada demirlemiş.

muğla açılarında demirledi

Rus milyarderin diğer yatı olan ‘Eclipse’ de Mart 2022’de öncelikle Marmaris’e daha sonra ise 2023 yılında Göcek açıklarından Bodrum’a intikal etti. Ardından 2024 yılı içerisinde tekrar Marmaris’te demirli olarak kalmaya devam etti. Yıllardır Muğla açıklarında kalan bu lüks yatların ne kadar sürede bu koylarda kalacağı henüz belirsiz.

6 katlı yatın özellikleri

164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde olan 6 katlı ‘Eclipse’, gerçekten dikkat çekici özelliklere sahip. Yaklaşık piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan bu yat, 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ile 2 mini denizaltı bulunduruyor. Diğer yandan, Bermuda Adaları bayrağı taşıyan 139 metre uzunluğundaki ‘My Solaris’te de helikopter pisti ve bir yüzme havuzu mevcut.

ukraynalı sporcular protesto etti

Ayrıca, 21 Mart 2022’de ‘My Solaris’, gemi yanaşma iskelesine yanaşırken, savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum’da kalan Ukraynalı yelken sporcuları, bir bota binmenin ardından Kumbahçe açıklarına ulaşarak protesto düzenlemiş. Ukrayna bayrakları açan sporcular, “Savaşa hayır” sloganları ile destek vermiş durumda.