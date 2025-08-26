Rus Uçağı, Alaska’da Önlem Alındı

KUZEY AMERİKA HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI MÜDAHALEDE BULUNDU

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska’nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde (ADIZ) Rusya’ya ait IL-20 “COOT” tipi casus uçağı hakkında harekete geçti. Yapılan açıklamada, bu önleme operasyonuna bir adet E-3 AWACS, iki F-16 savaş uçağı ve iki KC-135 tanker uçağının katıldığı ifade edildi.

NORAD’ın yaptığı açıklamaya göre, söz konusu Rus uçağı, ABD ya da Kanada’nın egemen hava sahasına girmedi ve uluslararası hava sahasında kaldı. Bölgede bu tür faaliyetlerin düzenli olarak gerçekleştiği ve bunun doğrudan bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

CBS News’in haberine göre, bu olay son bir haftada Alaska yakınlarında gerçekleştirilen üçüncü Rus askeri uçak müdahalesi oldu. Artan bu sıklık, özellikle Kuzey Kutbu çevresindeki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dikkat çekiyor.

NORAD: “HER SENARYOYA HAZIRIZ”

NORAD yetkilileri, Kuzey Amerika’nın güvenliğini sağlamak için çok katmanlı bir savunma sistemi kullandıklarını ve her türlü senaryo için müdahale seçeneklerinin hazır olduğunu vurguladı.