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Rus ve ABD Heyetleri İstanbul’da Buluşacak

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GÖRÜŞMELER İSTANBUL’DA YAPILACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin faaliyetlerinin normale dönmesi üzerine görüşmek amacıyla perşembe günü (27 Şubat) İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı.

DEĞERLENDİRİLMELER DEVAM EDİYOR

Toplantının detayları ise henüz netleşmedi. İki ülke arasında yürütülen bu görüşmeler, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Her iki tarafın da normalleşme sürecine yönelik atacakları adımlar merak ediliyor.

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