Rus Yüzücü Aranıyor, Çalışmalar Devam Ediyor

İSTANBUL’DA KAYBOLAN YÜZÜCÜYÜN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arama çalışmaları sürüyor

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov için arama çalışmaları altıncı günde de devam ediyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopterler havadan destek üretirken, bota sahip ekipler ise denizden çalışmalara devam ediyor. Arama çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, dron aracılığıyla boğazın tüm alanını tarayarak havadan arama gerçekleştiriyor.

NE OLDU?

İstanbul’da 24 Ağustos Pazar günü düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 3 bin sporcunun katılımıyla yapıldı. Yarışın tamamlanmasının ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı anlaşıldı. Durumun fark edilmesinin ardından gerekli ekipler ile irtibat kurularak arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA YAŞANANLAR

Yarışa katılan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’un kaybolmasıyla ilgili medyada yer alan haberlerin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendisinin, yarış sırasında bu kişiyi gördüğünü ve yanlış yöne gittiğini bildirdi. Bu ihbar sonrası Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi’nden alınarak, Svechnikov’un son görüldüğü yere götürüldü. Şamiloğlu’nun gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti. Ayrıca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan yüzücüye dair herhangi bir kayıt olup olmadığını sorguladı. Bu talep sonrasında, Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı. Resepsiyonla konuşurken ve koltukta otururken kaydedildiği görüldü.

GÜVENLİK KAMERALARININ ARAŞTIRILMASI

Başsavcılık, Svechnikov’un saat 10:08’de atlama platformundan yüzmeye başladığını fakat bitiş noktasına ulaşmadığını bildirdi. Olası boğulma tehlikesinin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca şahsın başka bir yerden çıkış yapma ihtimaline karşı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki tüm güvenlik kameralarının incelenmesi talep edildi.

EŞİNİN BEYANATI

Nikolai Svechnikov’un eşi Antonina Svechhnikova, “Nikolai Svechnikova benim eşim. 22.08.2025 günü eşim, Rusya’dan İstanbul’daki 37. Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı için üç öğrencisiyle geldi. 24.08.2025 günü Beykoz Kanlıca İskelesi’nde saat 10.00 sıralarında yarışa katılmıştı. Yarış bittikten sonra eşim bitiş noktasına ulaşmadı ve kimse görmedi. 24.08.2025’ten beri eşimle irtibat kuramıyorum ve hayatından endişe duyuyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.