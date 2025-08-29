Rus Yüzücü İçin Arama Devam Ediyor

Gündem

DENİZDE KAYBOLAN YÜZÜCÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un aranmasına altıncı gününde devam ediliyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopter, havadan destek sağlayarak arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, botlar denizden faaliyet gösteriyor.

HAVADAN TARAMA YÜRÜTÜLÜYOR

Arama çalışmalarında AFAD ekipleri de dron kullanarak tüm boğazı tarıyor. Havadaki bu arama çalışmaları, kaybolan yüzücünün bulunması için önemli bir destek sağlıyor.

KAYBOLMA DURUMU VE ARAMA OPERASYONU

İstanbul’da 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 3 bin sporcu katıldı. Yarış sona erdikten sonra 29 yaşındaki Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı anlaşıldı. Bu durumun fark edilmesiyle hemen ekipler uyarıldı ve arama çalışmaları başlatıldı. Denizden ve karadan yapılan aramalar, yüzücünün bir an önce bulunmasını sağlamayı hedefliyor.

MÜDDAHALER VE GÖRÜNTÜLER

Yarışa katılan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’u kaybolmadan önce gördüğünü belirtti. Yanlış yöne gittiği için uyardığını ifade eden Şamiloğlu, yarış sonrası Kuzguncuk İskelesi’nden sahil güvenlik teknesiyle alınarak Svechnikov’u son gördüğü yere götürüldü. Savcılık, kaybolan yüzücünün kaldığı oteldeki güvenlik görüntülerini inceledi.

SAVCILIKTAN YENİ TALEPLER

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolan yüzücünün yarış sonrasında kayıtlara geçmediğini ve diğer bir çıkış imkanı olup olmadığını araştırıyor. Bu amaçla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki tüm güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti.

YÜZÜCÜNÜN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Nikolai Svechnikov’un eşi Antonina Svechhnikova, eşinin kaybolmasıyla ilgili henüz bir haber alamadığını ve hayatından endişe duyduğunu dile getirdi. “Eşim 22 Ağustos 2025 tarihinde Rusya’dan İstanbul’a geldi. 24.08.2025’te saat 10.00 civarında yarışa katıldı, fakat bitiş noktasına ulaşmadı ve kendisine ulaşamıyorum” şeklinde ifade etti.

