Rus Yüzücüyü Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul’da yapılan 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor. Arama görevine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopterler havadan destek sağlarken, botlar da deniz üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.

Dron ile havadan tarama

İşleri desteklemek amacıyla AFAD ekipleri, boğazı dron ile tarayarak havadan arama çalışması yapıyor.

Pazar günü ne oldu?

24 Ağustos Pazar günü İstanbul Boğazı’nda düzenlenen etkinliğe 3 bin sporcu katıldı. Yüzme yarışının ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı tespit edildi. Durumun fark edilmesi üzerine ekipler haberdar edildi ve denizden ve karadan arama çalışmaları başladı.

Olayla ilgili gelişmeler

Yarışa katılan bir inşaat mühendisi ve amatör yüzücü olan Hayati Şamiloğlu, Nikolai Svechnikov’un kaybolduğuna dair haberlerin medyada yer almasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Yarış esnasında Svechnikov’u gördüğünü ve yanlış yöne gittiğini bildirdi. Bu ihbar sonrası Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi’nden sahil güvenlik teknesi ile alındı ve Svechnikov’u en son gördüğü yere götürüldü. Şamiloğlu’nun gösterdiği koordinatlar kayda alındı. Ayrıca Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, otel ve hastane kayıtlarının araştırılması için talepte bulundu. Rus yüzücünün kaldığı oteldeki son görüntüleri gün yüzüne çıktı; bu görüntülerde Svechnikov’un resepsiyonda bir çalışanla konuştuğu ve içeride dolaştığı görüldü.

Sekiz güvenlik kameralarının incelenmesi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechnikov’un saat 10:08’de atlama platformundan atlayarak yüzmeye başladığını, ancak bitiş noktasına ulaşmadığını; bu nedenle boğulma tehlikesi üzerinden değerlendirmelerin yapıldığını belirtti. Başsavcılık, şahsın başka bir alandan çıkma ihtimalinin de göz önünde bulundurulması nedeniyle, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki tüm güvenlik kameralarının incelenmesini istedi.

Eşinin kaygıları

Rus yüzücünün eşi Antonina Svechhnikova, “Nikolai Svechnikova benim eşim. 22.08.2025 tarihinde eşim Rusya’dan İstanbul’daki 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için üç öğrencisiyle birlikte İstanbul’a geldi. 24.08.2025 tarihinde Beykoz Kanlıca İskelesi’nde saat 10.00 sularında yarışa katıldı, ancak yarışın ardından eşim bitiş alanına gelmedi ve kimse tarafından görülmedi. O günden beri eşime ulaşamıyor ve hayatından endişe ediyorum.” şeklinde bir açıklama yaptı.