“Rüstem Elibol’a İstenen Ceza Belli.”

İstanbul’un Merkezinde Yaşanan Cinayet Soruşturması Sonuçlandı

İstanbul’un en yoğun bölgelerinden biri olan Şişli’de Bahar Aksu’nun sabah saatlerinde öldürülmesine dair soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanık Rüstem Elibol’un boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan yargılanması talep edildi. Diğer üç şüpheliin ise kadına yönelik tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi yer aldı. Ayrıca, tüm sanıklar için bir veya daha fazla kişiyle birlikte silahlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak, 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olayın Detayları

Bahar Aksu, olayın meydana geldiği sabah saatlerinde işine giderken eşinin ve üç arkadaşının bulunduğu araçla kaçırılmaya çalışıldı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kadının bağırarak direniş göstermesi üzerine Rüstem Elibol, silahını çıkararak genç kadına altı el ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Rüstem Elibol ve yanındaki üç arkadaş ise tutuklandı. Ne yazık ki, katil ve berikilerin cinayetten önce İstanbul’da keşif yaptığı düşünülüyor.

Rüstem Elibol’un İfadesi

Bahar Aksu’nun cinayetiyle ilgili olarak, Rüstem Elibol, gözaltında bulunduğu sürede emniyette ifade verdi. “2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim.” diyen Elibol, Aksu’yu sosyal medya üzerinden sürekli takip ettiğini belirtti. Cinayetten önceki gün, arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale’den İstanbul’a geldiğini aktaran Elibol, bu süreçte bir gece konakladıklarını ifade etti. İfadelerine göre, olay günü Aksu’nun işine gitmesini bekledikleri sırada, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını belirtip, “Direnince vurdum.” dedi.