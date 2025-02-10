More
Gündem

Rusya: ABD İle Anlaşmaya Varılamadı

rusya-abd-ile-anlasmaya-varilamadi

RYABKOV’DAN RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya ve ABD ilişkileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ryabkov, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rusya’ya karşı bir “hibrit savaş” başlattığını ve ülkeyi stratejik olarak yenilgiye uğratmaya çalıştığını açıkladı. Bu durumun, ABD ile ilişkilerin kopma aşamasına geldiğini gösterdiğini belirtti.

DİYALOĞA HAZIRIZ

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya ile açık bir diyaloğa girmeye istekli olduğunu vurgulayan Ryabkov, “Ukrayna meselesinin çözümü dahil çeşitli konularda diyaloğa hazırız” dedi. Ancak bu diyalogun eşit ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir temele oturması gerektiğini ifade etti. Ryabkov, “ABD, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı atmalı” sözlerini kullandı.

ÖNEMLİ

Manşet

Elon Musk TikTok’u Satın Almayı Düşünmüyor

ABD'de TikTok'un satışı için son tarihler yaklaşırken, Elon Musk'ın potansiyel alıcılar arasında olduğu iddia ediliyor.
Gündem

Trump’ın Gazze Üzerine Yeni Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili olarak Filistinlilere dönüş hakkı verilmeyeceğini vurguladı. Açıklama, AFP'ye yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.