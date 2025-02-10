Rusya: ABD İle Anlaşmaya Varılamadı

RYABKOV’DAN RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya ve ABD ilişkileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ryabkov, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Rusya’ya karşı bir “hibrit savaş” başlattığını ve ülkeyi stratejik olarak yenilgiye uğratmaya çalıştığını açıkladı. Bu durumun, ABD ile ilişkilerin kopma aşamasına geldiğini gösterdiğini belirtti.

DİYALOĞA HAZIRIZ

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya ile açık bir diyaloğa girmeye istekli olduğunu vurgulayan Ryabkov, “Ukrayna meselesinin çözümü dahil çeşitli konularda diyaloğa hazırız” dedi. Ancak bu diyalogun eşit ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir temele oturması gerektiğini ifade etti. Ryabkov, “ABD, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı atmalı” sözlerini kullandı.