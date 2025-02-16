Rusya: ABD İle Barışı Konuşacağız

RUSYA-ABD İLİŞKİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Peskov, “Rossiya-1” televizyonuna yaptığı röportajda, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerle Ukrayna krizinin çözümüne dair önemli açıklamalar yaptı. Putin ile Trump arasında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, “Bu, artık sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışacağımıza dair güçlü bir sinyal. Artık savaşı değil, barışı konuşacağız.” ifadelerini kullandı. Eski ABD yönetimiyle diyaloğun eksik olduğuna dikkat çeken Peskov, Trump’ın sorunları çözmek için diyalog kurma yönündeki yaklaşımına yüksek değer verdiklerini belirtti. Ayrıca, Putin ile Trump’ın yüz yüze görüşmesi için özel bir hazırlık gerektiğini ifade eden Peskov, Trump dahil her devlet başkanının, eski Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı yenmesinin 80. yıl dönümünde 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine katılımından memnun olacaklarını vurguladı. Peskov, Trump’ın istediği zaman Rusya’ya gelebileceğini de ekledi.

UKRAYNA’NIN GELECEĞİ İÇİN ANLAŞMALARIN ÖNEMİ

Savaş öncesi Ukrayna sorununun Minsk anlaşmalarıyla çözüme kavuşturulmaya çalışıldığını hatırlatan Peskov, “Bu anlaşmalar uygulansaydı, Ukrayna bütün olurdu.” dedi. Batı’nın Rusya’yı yanıltmış olduğunu ifade eden Peskov, Batı ile ilişkilerde bu anlaşmalarla edindikleri deneyimi ve Kiev’in bağımsız hareket etmediğini dikkate alacaklarını aktardı.