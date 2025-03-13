Rusya Ateşkes Teklifine Mesafeli Yaklaşıyor

CREMLEİN’DEN ATEŞKES TEKLİFİNE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin önerdiği 30 günlük ateşkes teklifine dair mesafeli duruşunu netleştiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Yuri Uşakov, Russia-1 televizyon kanalındaki röportajında, geçici ateşkesin Ukrayna ordusu için “bir soluklanmadan başka bir şey olmadığını” ifade ederek, “Rusya’ya bir faydası yok” dedi.

UŞAKOV’DAN ATEŞKESE SERT CEVAP

Uşakov, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile gerçekleştirdiği görüşmede, ateşkes önerisinin “aceleci” olduğunu ve Rusya’nın çıkarlarını dikkate almadığını belirtti. “30 günlük bir ateşkes, Ukrayna’ya toparlanma şansı verir, ama bize ne kazandırır? Hiçbir şey,” diyerek teklifin güncellenmesi gerektiğini savundu. Rus medyasına göre Kremlin, geçici çözümleri uzun vadeli bir çözüm yerine “anlamsız” olarak değerlendiriyor.

ZELENSKİ’DEN HAYAL KIRIKLIĞI

Ukrayna ve ABD, Suudi Arabistan’daki görüşmelerde 30 günlük ateşkes planında uzlaşma sağlamıştı. Ancak Rusya’nın bu öneriye vereceği yanıt belirsizliğini korurken, Zelenski durumu şu şekilde özetledi: “Maalesef ki Rusya’dan ateşkese dair anlamlı bir yanıt alamadık.” Ukrayna lideri barış için uluslararası desteği artırmaya çalışıyor fakat Kremlin’in tavrı bu süreci engelliyor.

TRUMP’IN HIZLI BARİŞ HEDEFİ

Donald Trump, Ukrayna’daki savaşı bir an önce sona erdirmek istiyor. Amerikan vergi mükellefleri üzerinde büyük bir yük oluşturan mali destek ve savaşın yarattığı yıkım ve can kayıpları, Trump’ın eleştirilerinin odağında yer alıyor. Ancak Kremlin’in bu öneriyi “Ukrayna’ya avantaj sağlar” şeklinde reddetmesi barış umutlarını sınırlandırıyor.

UZUUN BİR ATEŞKES MÜMKÜN DEĞİL

Kremlin’in “Rusya’ya faydasız” diyerek ateşkesi reddetmesi, Trump’ın hızlı barış planını güçleştiriyor. Uşakov’un sert ifadeleri ve Zelenski’nin yanıtsız kalması, savaşın kısa vadede sona ereceğine dair umutları zayıflatıyor.