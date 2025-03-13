Rusya Bizi Düşman Olarak Seçti

FRANSA SAVUNMA BAKANI RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINI DEĞERLENDİRDİ

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, France 2 kanalında gerçekleştirdiği açıklamalarda Rusya-Ukrayna savaşına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Lecornu, Kiev hükümeti için güvenlik garantisinin “Ukrayna’nın silahsızlandırılmaması” ile sağlanacağını vurguladı ve bunun kendileri için “kırmızı çizgi” olduğunu ifade etti.

Ateşkes ve Kötü Bir Barış Anlaşması

Lecornu, “Ancak ateşkesi ya da kötü bir barış anlaşmasını, Rusya’nın (askeri) kapasitesini yeniden oluşturmasına olanak tanıyacak kötü bir taktiksel duraklamayla karıştırmamak gerekir.” diyerek, sürekli bir barış arayışında olduklarını belirtti.

Rusya İle İlişkilerde Yeni Tehditler

Bakan Lecornu, “Rusya, bir savaş biçimini yeniden icat ediyor. Bu da savaşta olmadığımız ancak artık tamamen barış içinde de bulunmadığımız anlamına geliyor.” şeklinde ifade ederek, enerji savaşları ve siber saldırılar gibi gözle görülemeyen tehditlerle karşı karşıya olduklarını dile getirdi. Lecornu, işgal edilmeden de yenilginin mümkün olduğuna dikkat çekerek, “Rusya bizi hasım seçti, yavaş yavaş bir çatışma mantığına doğru ilerliyoruz.” dedi.

ABD Birliklerinin Çekilmesi Hakkında

Lecornu, Avrupa’daki ABD birliklerinin çekilme ihtimaline dair net bir bilgi olmadığını vurguladı ve savaş alanında olduğu gibi barış zamanında da hava sahasının korunması gerektiğini belirtti.