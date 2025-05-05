Rusya’da Yeni Araç Satışı Yüzde 27 Düştü

BATILI ŞİRKETLERİN SEVKİYAT DURDURMASI ETKİLEDİ

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Batılı firmaların sevkiyatları durdurmasıyla ilgili olarak Rus otomobil sektörüne dair bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, yeni otomobil satışlarının, 2024’ün aynı dönemine göre yılın ilk dört ayında yüzde 27 azalarak 404 bine düştüğü belirtildi. Ayrıca, nisanda yeni ithal otomobil satışlarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 gerilemesi dikkat çekti.

OTOMOBİL SATIŞLARI YENİDEN TOPARLANIYOR

Rusya’da, Şubat 2022’ye kadar pazar lideri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna’daki savaşın başlamasıyla birlikte ülkeden ayrılma kararı almıştı. Bu durumda, otomobil satışları ciddi şekilde etkilenmişken, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını artırması ve yerli üreticilerin üretimlerini yükseltmesiyle birlikte Rus otomobil sektörü toparlanma sürecine girmiş durumda.