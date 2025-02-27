Rusya’dan İran-ABD Arasında Arabuluculuk Teklifi

RUSYA’NIN ARABULUCULUK TEKLİFİ

İran medyasının verdiği bilgilere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta Tahran’ı ziyaret ederek İran’ın nükleer programı üzerinde ABD ve İran arasında arabuluculuk yapma önerisinde bulundu. Lavrov’un bu teklifi, son dönemde bölgedeki diplomatik ilişkilerin bir parçası olarak öne çıktı. Lavrov, Suudi Arabistan’da ABD’li yetkili Marco Rubio ile görüşmeler gerçekleştirdikten sonra Türkiye, İran ve Katar’ı ziyaret etti. Tahran’da İranlı yetkililere, ABD yönetiminin nükleer anlaşma müzakerelerine başlama şartlarını ilettiği iddia ediliyor.

MOLEKÜLER DİPLOMASİ İLE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME

Kuveyt merkezli Al-Jarida gazetesine dayandırılan bilgilere göre, Lavrov’un Tahran’daki görüşmesinde, ABD’nin müzakerelere başlaması için sunduğu şartlardan biri, İran’a balistik füze ve insansız hava aracı programlarına sıkı kısıtlamalar getirilmesi gerektiği yönündedir. Gazeteye göre, eğer İran bu şartları kabul ederse, müzakereler uzman seviyesinde başlayacak ve bu süreçte somut ilerleme sağlanırsa, görüşmeler dışişleri bakanları seviyesine yükselebilir. Nihayetinde, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında doğrudan bir anlaşma yapılması hedefleniyor.

İRAN’IN MÜZAKERE BEKLENTİLERİ

İddialara göre, Lavrov’un Tahran’daki toplantısında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer müzakerelerde ciddiyetin sağlanabilmesi için üç ana koşul sundu. Bu şartlar arasında, müzakerelere başlamadan önce herhangi bir ön koşul getirilmemesi, müzakereler süresince İran’a uygulanan ABD yaptırımlarının askıya alınması ve İran’ın nükleer tesislerine yönelik İsrail tehditlerinin sona erdirilmesi yer alıyor.

SİYASİ TARTIŞMALARIN ÇİZGİSİ

İran’ın önde gelen gazetelerinden olan Cumhuri İslami, Lavrov’un Tahran ziyareti sonrasında Dışişleri Bakanı Arakçi ve Bakanlık hakkında sert eleştirilerde bulundu. Gazetede, “Lavrov ile görüşmenin gerçeklerini neden gizliyorsunuz?” ifadesiyle, görüşmenin içeriğine dair belirsizliklerin doğduğu belirtildi. Bu durum, İran içindeki siyasi tartışmaların ve dış politika stratejilerine dair eleştirilerin arttığına işaret ediyor.