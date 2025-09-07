Rusya’dan KANSER AŞISI Müjdesi!

Sağlık alanında umut veren bir gelişme yaşandı. Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı, eski Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Rusya’da geliştirilmiş olan kanser aşısının klinik öncesi denemelerinin başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

KANUN AŞISI KULLANIMA HAZIR

Veronika Skvortsova, aşının klinik kullanıma hazır durumda olduğunu bildirdi. Skvortsova, üç yıllık preklinik verilerin ilacın güvenliğini ve yüksek etkinliğini doğruladığını belirtti. Tekrarlanan uygulamalarda aşının tümör hacminde yüzde 60-80 azalma sağladığını ve hayatta kalma oranlarında artış gösterdiğini vurguladı.

KOLON KANSERİ İLE BAŞLAYACAK UYGULAMA

Aşının hangi kanser türlerinde uygulanabileceği sorusuna ise Skvortsova, “Uygulamaya kolorektal kanserle başlanması planlanıyor. Ayrıca aşının ileri aşamada olduğu iki başka lokasyon daha var. Bunlar, en kötü huylu tümörler arasında yer alan glioblastoma ve beynin yapısında bulunan tümörler ile özel melanoma türleridir. Sadece cilt kanseri değil, göz zarlarının melanoması da bulunuyor. Bu hastalık oldukça korkutucu ve hızlı ilerliyor. Bu nedenle bu lokasyonlar sonraki hedefler olacak” şeklinde yanıt verdi. Skvortsova, 2025 yazının sonunda, aşının klinik olarak uygulanabilmesi için gerekli belgeleri Rusya Sağlık Bakanlığı’na sunacaklarını aktardı.

ÇOK YAKIN BİR AŞAMADAYIZ

Şubat 2024’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin kanser aşıları geliştirme aşamasında “çok yakın” bir noktada olduğunu açıklamıştı. Haziran ayında ise Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşının preklinik testlerden geçtiğini duyurmuştu.