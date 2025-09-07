“Rusya’dan Kansere Karşı Aşı Duyurusu!”

SAĞLIKTA ÇARPICI GELİŞME

Son günlerde sağlık alanında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Federal Tıp ve Biyolojik Ajans’ın Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Rusya’da geliştirilen kanser aşısının klinik öncesi denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

KANSER AŞISI KULLANIM İÇİN HAZIR

Veronika Skvortsova, aşının klinik kullanıma hazır hale geldiğini belirtti. Skvortsova, üç yıllık preklinik verilerin ilacın güvenliğini ve etkinliğini doğruladığını ifade etti. Tekrarlanan uygulamalarda aşının tümör hacminde yüzde 60-80 azalma ve hayatta kalmada artış sağladığını vurguladı.

UYGULAMAYA KOLOREKTAL KANSERLE BAŞLANACAK

Aşının hangi kanser türlerinde kullanılabileceğine ilişkin bir soru üzerine Skvortsova, “Uygulamaya kolorektal kanserle başlanması planlanıyor. Aynı zamanda aşının ileri aşamada olduğu iki başka lokasyon daha var. Bunlar, glioblastoma-kan-beyin bariyerinin arkasında bulunan tümörler ve özel melanoma türleri.” dedi. Özellikle cilt kanserinin yanı sıra göz zarlarının melanomasının da tehlikeli bir hastalık olduğunu ifade etti ve bu yerlerin sonraki hedefler olacağını belirtti.

KLİNİK UYGULAMA İÇİN HAZIRLIKLAR

Skvortsova, aşının klinik olarak uygulanabilmesi için gerekli belgelerin 2025 yazının sonunda Rusya Sağlık Bakanlığı’na sunulduğunu ifade etti. Bu gelişmeler ışığında, Şubat 2024’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin kanser aşıları geliştirme konusunda ‘çok yakın’ bir aşamada olduğunu belirtmişti. Haziran ayında ise Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşıların preklinik testlerden geçtiğini bildirilmişti.