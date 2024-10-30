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Dünya

Rusya’dan Nükleer Tatbikat Duyurusu

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NÜKLEER TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rusya, nükleer tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer güçlerin hazırda tutulmasının gerekliliğini dile getirerek, “Nükleer gücümüzü yeterlilik seviyesinde tutacağız” ifadesinde bulundu. Putin, “Artan jeopolitik gerilimler, ortaya çıkan yeni dış tehditler ve riskler göz önüne alındığında, modern ve sürekli kullanıma hazır stratejik güçlere sahip olmak önemlidir. Yeni bir silahlanma yarışına girmeyeceğiz, ancak nükleer güçlerimizi gerekli yeterlilik seviyesinde tutacağımızı vurguluyorum” dedi.

TATBİKATIN HEDEFİ

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, tatbikatın amacının “düşmanın nükleer saldırısına karşılık büyük bir nükleer saldırıyı” başlatmak olduğunu belirtti. Tatbikat sırasında kullanılan sistemler arasında Yars kıtalararası balistik füzesi, denizaltılardan fırlatılan Sineva ve Bulava balistik füzeleri ile stratejik bombardıman uçaklarından ateşlenen seyir füzeleri yer aldı.

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