Rusya’dan Serin Hava Geliyor. Sıcaklık 8 Derece Düşecek

HAVA RAPORUNDA YENİ GELİŞMELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava raporunu duyurdu. Rusya’dan gelen serin havanın etkisiyle önümüzdeki hafta rüzgarlar, sıcaklığı düşürecek. Bu duruma bağlı olarak, yağışlı sistem ile birlikte sıcaklıklarda 7 ila 8 derecelik bir düşüş yaşanması bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan tahminlere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, İç Anadolu ile Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Bilecik, Sakarya, Bursa’nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanması bekleniyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT EDİLMELİ

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının görüleceği belirtildi. Bazı illerde bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde: İstanbul: 20°C parçalı ve çok bulutlu; Ankara: 20°C parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; İzmir: 28°C parçalı bulutlu; Adana: 31°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Trabzon: 16°C parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Erzurum: 20°C parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Diyarbakır: 31°C parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Gaziantep: 31°C parçalı ve çok bulutlu.