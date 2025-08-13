Rusya’dan WHATSAPP’tan TELEGRAM’a Geçiş

ROSOMNADZOR’UN AÇIKLAMASI

Ülkenin medya ve internet denetim kurumu Roskomnadzor, yaptığı açıklamada, “Güvenlik birimleri ve vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayete göre, yabancı mesajlaşma servisleri Telegram ve WhatsApp; dolandırıcılık, para sızdırma, sabotaj ve terör faaliyetlerine Rus vatandaşlarını dahil etme amaçlı başlıca sesli iletişim kanalları haline geldi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, platform sahiplerinin önleyici adım taleplerini dikkate almadığını belirtti.

RUS KULLANICILARIN ŞİKAYETLERİ

Son günlerde Rus kullanıcılar, her iki uygulamada da aramaların bağlanmadığı ya da sesin iletilmediği yönünde şikayetçi oldu. Temmuz ayı verilerine göre WhatsApp, 96 milyondan fazla aylık kullanıcısıyla ülkenin en yaygın platformu konumundayken Telegram, 89 milyondan fazla kullanıcıyla ikinci sırada yer alıyor.

ULUSAL MESAJLAŞMA UYGULAMASI “MAX”

Hükümet, WhatsApp’ın yerini alması amacıyla VK tarafından geliştirilen ve yüksek devlet denetimi altında olacak olan “MAX” adlı ulusal mesajlaşma uygulamasını tanıttı. Temmuz itibarıyla 2 milyondan fazla kayıt alan MAX, tüm akıllı telefonlarda ön yüklü olarak bulunacak ve kullanıcı verileri, talep edildiğinde yetkililerle paylaşılacak.