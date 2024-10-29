“Rusya’dan Yeni Yaptırım Yasakları”

RUSYA’DAN AVUSTRALYA’YA CEVAP YAPTIRIMLARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avustralya hükümetinin bazı Rus vatandaşlarına “siyasi gerekçelerle” yaptırım uyguladığını bildirdi. Bu doğrultuda, Rusya’nın 131 Avustralya vatandaşının ülkeye girişini yasakladığı açıklandı. Yasaklı kişiler arasında askeri yetkililer, şirket yöneticileri ve gazetecilerin de bulunduğu vurgulandı.

YAPTIRIM LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

Açıklamada, Avustralya’nın Rusya’ya karşı izlediği siyaset nedeniyle yaptırım listesinin güncellenmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi. Ayrıca, yasaklı kişilerin yer aldığı listenin de yayımlandığı kaydedildi. Bu durum, uluslararası ilişkilerin daha da gerginleşebileceğini gösteriyor.