ZELENSKIY’İN ABD ZİYARETİ VE RUSYA’NIN DEĞERLENDİRMELERİ

Zaharova, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Zelenskiy’nin ABD ziyaretini ve Trump ile olan tartışmayı ele aldı. Zaharova, “Rus tarafı, Zelenskiy’nin uygunsuz, yozlaşmış ve anlaşmaya varamayacak durumda olduğunu defalarca belirtmişti. 28 Şubat’ta Washington’a yapılan bu ziyaret, Kiev rejiminin tam bir siyasi ve diplomatik çöküşünü gözler önüne serdi,” diyerek durumu değerlendirdi. Ayrıca, Ukrayna yönetiminin 2022 baharındaki müzakereleri reddettiğini, Batı’dan askeri ve mali destek almak için çeşitli manipülasyonlara başvurduğunu iddia etti. Zelenskiy’nin Washington’daki tutumunu, “son derece kaba” olarak tanımlayan Zaharova, “Bu davranışlar, onun büyük bir savaşın sorumsuz kışkırtıcısı olarak dünya toplumu için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha doğruladı,” şeklinde konuştu. Zaharova, Zelenskiy’nin tek amacının iktidarını korumak olduğunu; bu uğurda muhalefeti mağlup ettiğini ve totaliter bir sistem kurduğunu ifade etti.

Zaharova’nın açıklaması, Zelenskiy’nin 28 Şubat 2025’te Trump ile Oval Ofis’te gerçekleştirdiği gergin görüşmeye dikkat çekiyor. Görüşmeden sonra ortak basın toplantısının iptal edildiği ve nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmadığı bildirildi. Trump’ın Zelenskiy’ye, “Ya bu anlaşmayı imzalarsın ya da biz yokuz,” dediği ve Ukrayna liderini barışa hazır olmamakla suçladığı iddia ediliyor. Zaharova, bu durumu “uluslararası diplomasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir azar” olarak tanımlarken, Zelenskiy’yi destekleyen Avrupa liderlerinin “siyasi zayıflığını” eleştirdi.

RUSYA’NIN BARIŞ GÖRÜŞLERİ

Zaharova, Ukrayna’da adil ve sürdürülebilir bir barışın ancak krizin temel nedenleri ortadan kaldırıldığında mümkün olduğunu ifade etti. Rusya’nın daha önce belirlediği hedeflerin değişmediğini belirtirken, “Batı’nın NATO’yu genişletmeme sözünü ihlal etmesi ve Kiev rejiminin Rus dilini, kültürünü ve kilisesini sistematik olarak yok etmesi, krizin ana sebepleridir. Kiev ve Avrupa başkentleri bu durumu ne kadar erken anlarlarsa, barış o kadar yakın olacaktır,” dedi.

KÜRESEL YANKILAR

Zelenskiy’nin Washington ziyareti, ABD-Ukrayna ilişkilerinde yeni bir düşük nokta teşkil ederken, Rusya’nın bu durumu propaganda aracı olarak kullandığı görülüyor. Analistler, Trump’ın korumacı politikalarının ve Zelenskiy ile olan çatışmasının, Ukrayna’ya verilen desteği olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Öte yandan, Rusya’nın açıklamaları, jeopolitik gerilimi artırma ve Ukrayna’yı yalnızlaştırma çabası olarak değerlendiriliyor.