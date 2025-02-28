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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Yeni Büyükelçi Açıklaması

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RUSYA’DAN ABD’YE ATAMA ONAYI

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Alexander Darchiyev’in ABD büyükelçisi olarak atanması için ABD’den onay aldığını duyurdu. Bakanlık, Darchiyev’in kısa süre içinde Washington’a gideceğini vurguladı. Darchiyev, İstanbul’daki toplantıda Rus heyetine başkanlık etmişti.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDEKİ GELİŞMELER

Rusya, 2017 yılında Amerikan istihbarat yetkilileri tarafından Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamaların ardından önemli adımlar atmıştı. Bu süreçte San Francisco’daki Rus konsolosluğunun yanı sıra New York ve Washington DC’deki iki diplomatik ek bina kapatıldı. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri doğrudan etkileyen bir gelişmeye yol açtı.

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