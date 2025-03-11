Rusya, ‘Dost ve Birlikte Suriye’ İstiyor

RUSYA’NIN SURİYE POLİTİKASI ÜZERİNE VURGULAMALAR

Rusya, Suriye’nin birlik içinde ve istikrarlı bir ülke olması gerektiğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye’deki istikrarsızlığın tüm Ortadoğu’yu etkileyebileceği uyarısında bulunarak, Moskova’nın “müreffeh, kalkınan ve dost bir Suriye” görmek istediğini ifade etti. Bu açıklama, bölgedeki gelişmelerin küresel etkilerine dikkat çekiyor.

İSTİKRARSIZLIĞIN TEHLİKESİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, düzenlediği basın toplantısında Suriye’deki duruma ilişkin Rusya’nın tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. “Burası patlamaya çok hazır bir bölge. Bir ülkenin istikrarsızlığı veya dağılması, tüm bölgede feci sonuçlar doğurabilir” diyen Peskov, Ortadoğu’nun hassas dengelerine vurgu yaptı. Suriye’nin istikrarının sadece ülke için değil, bölge güvenliği için de kritik olduğuna dikkat çeken Peskov, Rusya’nın bu nedenle güçlü bir vizyon geliştirdiğini aktardı.

İKİLİ İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Peskov, Rusya’nın Suriye’ye yönelik beklentilerini “Birlik olmuş, müreffeh, kalkınan, öngörülebilir ve dost bir Suriye görmek istiyoruz” sözleriyle dile getirdi. Bu cümle, Moskova’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumasını ve Rusya ile dostane ilişkiler geliştirmesini arzuladığını gösteriyor. Kremlin’in bu açıklaması, Suriye’de geçici hükümetin kurulması ve SDG’nin entegrasyon anlaşmaları gibi son gelişmelerden sonra yapıldı.

ORTADOĞU’DA RUSYA’YA DÜŞEN ROL

Rusya, uzun zamandır Suriye’de Beşar Esad rejiminin en önemli müttefiklerinden biri olarak varlığını sürdürmekte. Ancak son dönemlerde Şam’daki rejim değişikliği ve Ahmed Şara liderliğindeki geçici hükümetin ortaya çıkması, Moskova’nın politikalarının yeniden şekillenmesini gerektirebilir. Peskov’un “birlik olmuş ve dost bir Suriye” ifadesi, Rusya’nın bölgedeki etkisini koruma ve istikrarsızlığın yayılmasını engelleme çabalarını yansıtıyor.

DİPLOMATİK ADIMLAR VE GÜVENLİK RİSKLERİ

Kremlin’in bu açıklaması, Suriye’deki istikrarsızlığın Irak, Lübnan ve diğer komşu ülkelere sıçrama riskini artırdığı bir dönemde yapıldı. Rusya, Ortadoğu’da istikrarı sağlama hedefiyle diplomatik ve askeri adımlara devam ederken, Peskov’un açıklamaları, Moskova’nın Suriye’nin geleceğinde etkin bir rol üstlenmeye kararlı olduğunu ortaya koyuyor.