Ekonomi

Rusya ile Çin Enerji Sevkiyatı Artacak

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ÇİN’E PETROL VE GAZ SEVKİYATI ARTACAK

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Çin’e yapılacak petrol boru hattıyla doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının artırılacağını, kömür sevkiyatının ise bir miktar düşeceğini belirtti. Novak, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın enerji sevkiyatına ilişkin detayları paylaştı. Sibirya’nın Gücü Doğal Gaz Boru Hattı’nın bu yıl tam kapasiteye ulaşacağını vurgulayan Novak, “Doğal gaz sevkiyatı kesinlikle artacak. Petrol sevkiyatı da artacak.” ifadelerini kullandı.

GENEL SEVKİYATTA ARTIRIM BEKLENİYOR

Enerji kaynaklarına yönelik sevkiyatlarda genel bir artış olacağını dile getiren Novak, “Kömürde ise geçen yıla kıyasla kısmen düşüş bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Geçen yıl Rusya’nın Çin’e 108,5 milyon ton petrol ve 8,3 milyon ton LNG sevkiyatı gerçekleştirdiği bilgisi veriliyor. Ayrıca, Rus enerji şirketi Gazprom’un da geçen yıl Çin’e Sibirya’nın Gücü hattı üzerinden yaklaşık 30 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiği tahmin ediliyor.

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