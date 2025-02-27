Rusya, İran’a ABD İçin Arabuluculuk Önerdi

RUSYA’DAN İRAN’A NÜKLEER PROGRAM TEKLİFİ

İran medyasında yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İran’ın nükleer programı üzerine ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma önerisini sundu. Bu öneri, Lavrov’un son dönemlerdeki bölgesel diplomatik ziyaretlerinin bir parçası olarak ortaya çıktı. Lavrov, Suudi Arabistan’da ABD’li yetkili Marco Rubio ile görüşmelerin ardından Türkiye, İran ve Katar’ı ziyaret etti. Tahran’da İranlı yetkililere, ABD yönetiminin nükleer anlaşma müzakerelerine yeniden başlamaya yönelik koşullarını ilettiği iddia ediliyor.

ABD ŞARTLARI VE LAVROV’UN KONUMU

Kuveyt merkezli Al-Jarida gazetesine göre, Lavrov’un Tahran’da sunduğu şartlardan biri, İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı programlarına yönelik sıkı kısıtlamalar getirilmesi. Gazeteye göre, eğer İran bu koşulları kabul ederse, müzakereler uzman seviyesinde başlayacak ve bu süreçte somut ilerleme kaydedilirse, görüşmeler dışişleri bakanları seviyesine çıkarılacak. Nihayetinde, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında doğrudan bir anlaşma yapılması öngörülüyor.

İRAN’IN MÜZAKERE KOŞULLARI

İddiaya göre, Lavrov’un Tahran’daki görüşmesinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer müzakerelerin ciddiyetle yürütülebilmesi için üç temel koşul öne sürdü. Bu koşullar arasında, müzakerelere başlamadan önce hiç ön koşul getirilmemesi, müzakereler sırasında İran’a uygulanan ABD yaptırımlarının askıya alınması ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik devam eden tehditlerinin durdurulması bulunuyor.

GERÇEKLER GİZLENİYOR

İran’ın önde gelen gazetelerinden biri olan Cumhuri İslami, Lavrov’un Tahran ziyareti sonrası Dışişleri Bakanı Arakçi ve Bakanlık hakkında sert eleştiriler gündeme getirdi. Gazetede, “Lavrov ile görüşmenin gerçeklerini neden gizliyorsunuz?” ifadesi yer alarak, görüşmenin içeriğine dair şüpheler ortaya kondu. Bu durum, İran içindeki siyasi tartışmalar ve dış politika stratejilerine dair eleştirilerin arttığını gösteriyor.