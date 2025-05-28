Rusya İstanbul’da Barış Teklif Etti!

RUSYA, UKRAYNA İLE İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİ İÇİN TEKLİFTE BULUNDU

Rusya ve Ukrayna arasında planlanan ikinci tur barış müzakerelerinin nerede gerçekleştirileceği hala belirsizken, Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili güncel açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni görüşmelerin 2 Haziran’da İstanbul’da yapılmasını önerdiklerini bildirdi.

RUSYA UKRAYNA’DAN YANIT BEKLİYOR

Rus müzakere heyetinin lideri Vladimir Medinski, Ukrayna’ya ikinci tur için tarih ve yer önerisinde bulunduklarını duyurdu. Medinski, “Rusya önümüzdeki günlerde görüşmek için en kısa sürede Ukrayna’dan yanıt bekliyor” şeklinde bilgi verdi.

PELKOV’DAN TRUMP’A YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı bir basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik eleştirilerine ve “Putin ateşle oynuyor” ifadesine cevap verdi. Peskov, “ABD ve Trump’ın, barışçıl süreç için kayda değer çaba sarf ettiği ve hızlı çözüm istediği açıktır. Trump’ın arabuluculuk çabaları için minnettarız” dedi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında olası bir görüşmenin, iki taraf arasında belirli bir anlaşmaya dayanması gerektiğini ifade etti.

İSTANBUL’DA YENİ MEMORANDUM HAZIRLANIYOR

Peskov, İstanbul müzakerelerinde üzerinde uzlaşmaya varılan memorandum taslağının hazırlandığını belirtti. “Yakında her iki tarafın da sunduğu memorandum taslakları açıklanacak ve bir sonraki müzakere turu hakkında konuşacağız. Süreç son aşamasında ve belge yakında hazır olacak” diye ekledi. Ayrıca, geçici ateşkes ihtimaline dair bir belge hazırlandığını ve bu süreçte özel askeri operasyonun devam ettiğini vurguladı.

ZELENSKİ’DEN MÜZAKERE YERLERİ AÇIKLAMASI

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya ile müzakereler için Malta ve Afrika ülkelerinin teklif sunduğunu ancak en gerçekçi ev sahiplerinin Türkiye, İsviçre ve Vatikan olduğunu ifade etti.