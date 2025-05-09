Rusya’nın Fabrika Genişletmesi Ortaya Çıktı

RUSYA, UKRAYNA SAVAŞINDA PATLAYICI ÜRETİMİNİ ARTTIRIYOR

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sırasında top mermileri ve diğer mühimmatlarda kullanılan güçlü patlayıcının üretimini arttırmak amacıyla Sibirya’da büyük bir fabrika genişletme çalışması yürüttüğü, Reuters’in kamuya açık devlet belgeleri ve uydu görüntüleri üzerinde yaptığı inceleme ile ortaya kondu. Moskova’nın Ukrayna’dan daha fazla mermi toplayabilmesi, büyük silahlar ve insansız hava araçlarıyla yürütülen çatışmalarda Rusya’nın savaş alanındaki başarısında önemli bir rol oynuyor. Ancak ABD ve Ukrayna’ya göre Moskova’nın, Kuzey Kore’den büyük miktarlarda mermi ithal etmesi gerekiyor ve kendi mühimmat stokları da giderek azalıyor. Üç savunma analisti, daha önce rapor edilmeyen bu projeden beklenen ek patlayıcının, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus ilerleyişini engellemek için gerekli mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Moskova’nın ateş gücünü önemli ölçüde arttırabileceğini belirtiyor.

ÜRETİLMEMİŞ PATLAYICI ÜRETİLECEK

Devlet savunma şirketi Ya’ya ait bir fabrikada yeni bir üretim hattının inşa edildiği belgelerde görülüyor. M. Sverdlov Fabrikası, Rusya’nın önemli askeri sınıf patlayıcı üreticileri arasında yer alıyor. Reuters tarafından yapılan derlemeler, şu an Rusya’da üretilmeyen yüksek bir patlayıcı olan RDX’i üretmeye başlayacak bir tesise güçlü bir şekilde işaret ediyor. Aynı zamanda, uzmanlar benzer moleküler yapıya sahip bir başka yüksek patlayıcı olan HMX üretimi için olabileceğini de göz ardı etmiyor. Yüksek patlayıcılar, hızla patlayan ve maksimum yıkım için tasarlanmış patlayıcılar olarak biliniyor.

UKRAYNA UÇAKLARINDAN UZAKTA

Biysk şehrinde, Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusunda yer alan BOZ fabrikası, Moskova’nın silah endüstrisini hedef alan çoğu Ukrayna saldırı uçağının menzilinin dışında kalıyor. Reuters’in elde ettiği uydu görüntülerine göre bölgede yeni binalar ve altyapılar inşa ediliyor. Projeye yakın olan ve isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir kişi ile bir inşaat müteahhidi, BOZ’da büyük bir genişlemenin devam ettiğini doğruladı. Yeni tesisin yılda 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi bekleniyor ve 2023 yılına ait devlet tedarik internet sitesinde yayınlanan, ancak daha sonra kaldırılan taslak tasarım sözleşmesine göre, bu yıl tamamlanması planlanıyordu.

RUS SAVUNMASINA KATKISI BÜYÜK OLACAK

Münih’teki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulguları hakkında yaptığı değerlendirmede bunun “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” belirtti. Reuters’in bilimsel literatüre dayanan ve başka bir patlayıcı uzmanı tarafından doğrulanan hesaplamalarına göre, bu üretim kapasitesi, örneğin Rusya’nın yaygın uzun menzilli mermisi olan OF-29 top mermilerinin 1.28 milyon savaş başlığını doldurmaya yetecek düzeyde.