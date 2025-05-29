Rusya’nın Gizli Nükleer Belgeleri Ortaya Çıktı

2 MİLYONDAN FAZLA BELGEYİ AÇIĞA ÇIKARDI

Danimarka merkezli Danwatch ile Almanya’nın Der Spiegel dergisinin ortak araştırmasına göre, kamuya açık bir veritabanında 2 milyondan fazla belge, Rusya’nın hassas nükleer silah altyapısına dair önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı. Bu iki kuruluş, belgeleri analiz ederek Rusya’nın stratejik nükleer tesislerinin modernizasyonu ve genişletilmesi konusundaki detayları ortaya koydu.

STRATEJİK NÜKLEER ÜSLERİN DETAYLARI

Sızdırılan belgeler, Orenburg bölgesindeki Yasny kasabası civarındaki Stratejik Füze Kuvvetleri üslerinin ayrıntılı planlarını içeriyor. Bu üslerde, Rusya’nın en gelişmiş nükleer taşıma sistemlerinden biri olan hipersonik Avangard araçlarının bulunduguna dikkat çekiliyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN ÖTESİNDEKİ BİLGİLER

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans M. Kristensen konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Belgelerde, son on yılda yüzlerce yeni kışla, kontrol merkezi, gözetleme kulesi ve yer altı tünellerinin inşa edildiği görülüyor.” Ayrıca belgelerde güvenlik sistemlerinin diyagramları, elektrik altyapılarına dair bilgiler, IT ağlarının bilgileri ve alarm ile sensör konumlarıyla ilgili teknik verilerin bulunduğu belirtiliyor.

Sızdırılan belgeler, gizli alanlara ait duvar yazıları, askeri tesislerde kullanılan spor salonu ekipmanları gibi detayların yanı sıra satranç ve dama gibi masa oyunlarına dair bilgileri de içeriyor. Önceki İngiliz istihbarat subayı Philip Ingram, bu belgelerin önemini vurguladı. Ayrıca Norveç Savunma Komutanlığı ve Kurmay Koleji’nden istihbarat uzmanı Tom Røseth, Rusya’nın nükleer altyapısındaki modernizasyonun kamuoyuna açıklanmasının önemli olduğunu ifade etti.

GİZLİLİK TEDBİRLERİ BAŞARISIZ OLDU

Haberde, Rusya’nın savunma ihalelerinde gizliliği artırmak için sadece onaylı yerli yüklenicilerin erişebileceği kapalı bir veri tabanı oluşturduğu, ancak birçok hassas belgenin kamuya açık ihalelere yanlışlıkla eklenmiş olduğu belirtiliyor. Danwatch ve Der Spiegel, 2024’ün ortalarına kadar bu tür belgelerin ihale dosyalarına dahil edilmeye devam ettiğini ortaya koymuş durumda.