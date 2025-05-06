Rusya’nın Putin’i Netanyahu ile görüştü

İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze Şeridi’ni acımasızca hedef alıyor. Dünyanın gözleri önünde yürütülen bu katliama rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ateşkese yaklaşım sergilemediği biliniyor.

PUTİN VE NETANYAHU’NUN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bugün Orta Doğu’yu ateşe atan Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den gelen açıklamaya göre, bu görüşmede iki liderin Orta Doğu’daki başlıca gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

İKİ ÜLKENİN TARİHSEL SORUMLULUĞU

Görüşmede, Putin ve Netanyahu arasındaki diyalogda, her iki ülkenin de 2’nci Dünya Savaşı ile ilgili gerçekleri savunma, sonuçlarını sorgulama ve tarihi çarpıtmaya karşı koyma kararlılıkları vurgulandı. Açıklamada, Kızıl Ordu ve tüm Sovyet halkının Nazizm’in yenilgisindeki önemli rolüne dikkat çekildi. “Zafer uğruna hayatlarını veren savaş kahramanlarının anısı, hem Rusya’da hem de 9 Mayıs’ın resmi tatil olduğu İsrail’de kutsal şekilde onurlandırılıyor” ifadesine de yer verildi.