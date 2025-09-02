Rusya’nın Saldırma Niyeti Yoktur

RUSYA’DAKİ DİPLOMATİK TEMASLAR

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Çin’in Tiencin şehrine geldi. Çin’deki diplomatik faaliyetlerini sürdüren Putin, başkent Pekin’de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin basına kapalı kısmında Putin, Slovakya’nın bağımsız politikalarını değerli bulduklarını dile getirdi.

ENERJİ TEDARİKÇİSİ OLARAK RUSYA’YA GÜVENİLİYOR

Putin, Rusya’nın Sırbistan için güvenilir bir enerji tedarikçisi olmaya devam ettiğini ifade etti. Slovak şirketlerinin Rusya pazarında başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirtti ve bunun Slovak ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. “Rusya, Sırbistan için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

UKRAYNA’NIN AB ÜYELİĞİNE TEPKİLER

Putin, Rusya’nın kimseye saldırma niyetinin olmadığını belirtti ve Avrupa’ya yönelik saldırı iddialarının provokatif olduğunu söyledi. Ayrıca, “Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkmadık” ifadesini kullandı.

NATO ÜYELİĞİNE KARŞI DURUŞ

Putin, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı olduklarını vurgulayarak, bu konuyu Alaska’da da tartıştıklarını aktardı. Uzlaşma fırsatının mevcut olduğunu düşündüğünü de ekledi.