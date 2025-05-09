Rusya’nın Sibirya’daki Fabrika Genişliyor

RUSYA’NIN PATLAYICI ÜRETİMİNİ ARTIRMASI

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta kullanılan ağır patlayıcılara yönelik üretimi artırma planlarıyla ilişkili olarak, Sibirya’daki fabrikasında genişletme çalışmaları yürütüyor. Kamuya açık devlet belgeleri ve uydu görüntüleri incelemelerini yapan Reuters, Moskova’nın bu adımının, Ukrayna’dan daha fazla mühimmat toplayabilmesini sağladığını ve bunun, Rusya’nın savaş alanında elde ettiği başarıda büyük rol oynadığını belirtiyor. Ancak, ABD ve Ukrayna kaynaklarına göre, Moskova’nın Kuzey Kore’den önemli miktarlarda mühimmat ithal etme ihtiyacı bulunuyor ve mevcut mühimmat stokları giderek azalıyor.

EKSİK MÜHİMMAT ÜRETİMİNE YENİ HAT

Devlet savunma şirketinin Sibirya’daki M. Sverdlov Fabrikası’nda yeni bir üretim hattı inşa edildiği kaydediliyor. Bu tesisin, şu anda Rusya’da üretilmeyen yüksek patlayıcı RDX’i üretmek için güçlü bir şekilde işaretlendiği belirtiliyor. Bununla birlikte, uzmanlar, benzer bir yapıya sahip başka bir patlayıcı olan HMX’in üretilmesi ihtimalini de değerlendiriyor. Bu tür yüksek patlayıcılar, maksimum yıkım için tasarlanmış ve hızlı bir şekilde patlayabilen mermilerdir.

SİBERİYA’DA STRATEJİK KONUMLANMA

Biysk kenti yakınlarındaki BOZ fabrikası, Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusunda yer alıyor ve çoğu Ukrayna saldırı uçağının hareket alanının dışındaki bir konumda bulunuyor. Reuters’in elde ettiği uydu görüntüleri, bölgede yeni inşaatların yapıldığını ve belgelerde belirtilen altyapıların inşa edildiğini ortaya koyuyor. Projeye yakın kaynaklar, bölgede büyük bir genişlemenin devam ettiğini doğruladı. Yeni tesisin yıllık 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi bekleniyor ve önceki yıl devlet tedarik internet sitesinde yer alan taslak sözleşmesine göre 2023 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

RUSYA’NIN SAVUNMA KABİLİYETİNE ETKİ

Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in haberlerindeki bulguların “çok büyük bir miktar” olduğunu ve bu durumun “Rus savunma kabiliyetine büyük fayda sağlayacağını” ifade ediyor. Ayrıca, yapılan hesaplamalara göre, bu tesisin üretim kapasitesi, Rusya’nın yaygın olarak kullandığı 152 mm çapında uzun menzilli OF-29 top mermilerinin yaklaşık 1.28 milyonunun savaş başlıklarını doldurmaya yetecek düzeyde olduğu belirtiliyor.