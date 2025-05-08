Rusya’nın Yeni Fabrikası: Patlayıcı Üretimi Artıyor

RUSYA SİBİRYA’DA FABRİKA GENİŞLETİYOR

Reuters’in kamuya açık devlet belgeleri ve uydu görüntülerine dayanarak yaptığı incelemeye göre, Rusya, Ukrayna’daki savaşta kullanılan etkili bir patlayıcının üretimini arttırmak amacıyla Sibirya’da önemli bir fabrika genişletme faaliyeti yürütüyor. Moskova’nın Ukrayna’dan daha fazla mermi elde edebilmesi, büyük silahlar ve insansız hava araçlarıyla yürütülen çatışmalarda Rusya’nın sahadaki başarıları için kritik bir rol oynadı. Ancak ABD ve Ukrayna’ya göre Moskova, Kuzey Kore’den büyük miktarlarda mermi ithal etme durumuyla karşı karşıya ve mevcut mühimmat stokları hızla azalıyor. Üç savunma analisti, daha önce rapor edilmemiş olan bu projeden elde edilecek ek patlayıcının, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus ilerlemesini durdurmak için gereken mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Moskova’nın ateş gücünü önemli ölçüde artırabileceğini belirtiyor.

ŞU ANDA ÜRETİLMİYOR

Devlet savunma şirketi Ya’ya ait bir fabrikada yeni bir üretim hattı inşa edildiği kaydediliyor. M. Sverdlov Fabrikası, Rusya’nın başlıca askeri sınıf patlayıcı üretim merkezi olarak biliniyor. Reuters tarafından elde edilen kanıtlar, Rusya’da mevcut olarak üretilmeyen RDX isimli yüksek patlayıcının üretimi için bir tesis kurulmakta olduğuna güçlü bir şekilde işaret ediyor. Bunun yanı sıra, uzmanların görüşüne başvuran birçok isim, benzer moleküler yapıya sahip başka bir yüksek patlayıcı olan HMX üretim olasılığını da göz ardı etmiyor. Yüksek patlayıcılar, hızlı patlayan ve maksimum yıkım sağlamak biçiminde tasarlanmış patlayıcılar olarak tanınmakta.

UÇAK MENZİLİNİN DIŞINDA YER ALIYOR

Biysk Oleum Fabrikası, Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusunda, Sibirya’nın Biysk kentinin yakınında konumlanıyor. Bu durum, söz konusu fabrikanın, çoğunlukla Ukrayna tarafından hedef alınan Rus silah endüstrisini etkisi dışında bırakıyor. Reuters’in elde ettiği uydu görüntüleri, bölgede yeni inşaatları ve belgelerde tarif edilen diğer altyapıları ortaya koyuyor. Projeye yakın kaynaklar, adlarının açıklanmaması kaydıyla, BOZ’da büyük bir genişletme çalışmasının devam ettiğini dile getiriyor. Yeni tesisin yılda 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi bekleniyor ve 2023’te devlet tedarik internet sitesinde yayınlanan, ancak daha sonra kaldırılan taslak sözleşmeye göre bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Münih’teki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulguları hakkında, bunun “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” ifade ediyor. Reuters’in bilimsel literatür ve bir başka patlayıcı uzmanı tarafından yapılan hesaplamalara göre, bu üretim kapasitesi, Rusya’nın 152 mm çapındaki yaygın uzun menzilli mermisi OF-29’un 1.28 milyon savaş başlıklarını doldurmaya yetebiliyor.