Rusya, Sibirya’da Fabrika Genişletiyor

RUSYA’NIN MÜHİMMAT ÜRETİMİ ARTIRMA ÇABALARI

Moskova’nın Ukrayna’daki savaşta kullanmak üzere top mermileri ve diğer mühimmatlar için etkili bir patlayıcı türünün üretimini artırmak adına Sibirya’da büyük bir fabrika genişletme çalışması sürdürdüğü, Reuters’in yaptığı incelemelerde ortaya çıktı. Bu çalışmalar, Ukrayna’dan daha fazla mermi temin edebilme ihtiyacı doğrultusunda, Rusya’nın savaş alanındaki başarılarının temel bir parçası haline geldi. Ancak ABD ve Ukrayna’ya göre Moskova, Kuzey Kore’den büyük miktarlarda mermi ithalatına yönelmek durumunda kalıyor ve mevcut mühimmat stokları da giderek azalıyor. Üç farklı savunma analisti, bu projeden elde edilecek ek patlayıcının, Moskova’nın ateş gücünü artırarak, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus saldırılarını engellemek üzere üretim sürecini hızlandırdığı bir dönemde önemli bir katkı sağlayabileceğini belirtti. Rusya’nın, Ukrayna’yı topçu, füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğu bir zamanda, bu üretim hattının varlığı gündeme geldi.

YENİ PATLAYICI ÜRETİM HATTI KURULUYOR

Devlete ait savunma şirketi Ya’ya ait fabrikada yeni bir üretim hattının inşa edildiği belgelerle doğrulandı. S. Sverdlov Fabrikası, Rusya’nın önde gelen askeri sınıf patlayıcı üreticilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Reuters’in sağladığı bilgilere göre, bu tesisin, Rusya’da mevcut durumda üretilmeyen yüksek patlayıcı olan RDX’i üretme kapasitesine sahip olacağı güçlendirilmiş şekilde bildiriliyor. Ayrıca, uzmanların çoğu, benzer bir yapıya sahip olan HMX üretiminin de mümkün olabileceği ihtimalini göz ardı etmiyor. Yüksek patlayıcılar, hızla patlama özelliğiyle maksimum yıkım yaratmak için tasarlanmış patlayıcılardır.

STRATEJİK KONUM VE ÜRETİM KAPASİTESİ

BOZ fabrikası, Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusunda, Sibirya’nın Biysk kenti yakınlarında konumlanıyor. Bu stratejik yer, çoğu Ukrayna saldırı uçağının menzilinin dışında kalıyor. Reuters’in elde ettiği uydu görüntüleri, bölgede yeni binalar ve belgelerde belirtilen altyapıların inşa edilmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Projeye yakın kaynaklar ve bir inşaat müteahhidi, BOZ’daki genişleme sürecini doğruladı. Yeni tesisin yıllık 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi bekleniyor ve bu yıl tamamlanması planlanıyordu.

RUS SAVUNMA KABİLİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ

Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulgularını değerlendirdiğinde bunun “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” dile getirdi. Bunun yanı sıra, Reuters’in bilimsel literatüre dayalı hesaplaması ve başka bir uzman tarafından doğrulanan değerlendirme, bu üretim kapasitesinin, Rusya’nın 152 mm çapında yaygın bir uzun menzilli mermisi olan OF-29 top mermilerinin 1.28 milyon savaş başlığı doldurmasına yetecek seviyede olduğunu gösteriyor.