Rusya-Ukrayna Barış Zirvesi İstanbul’da

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ ZİRVESİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Bugün ikinci kez İstanbul’da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna temsilcileri, barış zirvesi kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Zirve sonrasında esir takası yapılacağına dair bazı açıklamalar yapıldı. Üçüncü görüşme için ise ilerleyen günlerdeki tarihlerin sinyalleri verildi.

ERDOĞAN’DAN ÜÇLÜ GÖRÜŞME TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Rusya-Ukrayna zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek Sayın Vladimir Putin’i gerekse Zelenskiy’i aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump’ı da bunların yanına almak” şeklinde bir açıklama yaptı.

BEYAZ SARAY’DAN DESTEK GÖRÜŞMESİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye’de gerçekleştirilmesi muhtemel bir görüşmeye “açık” olduğunu duyurdu.