Rusya, Ukrayna’daki 4 Yerleşim Alanını Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv, Sumi ve Zaporijya bölgelerinde bir haftada 4 yerleşim yerinin kontrolünü sağladığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin 7-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği eylemler hakkında bilgilere yer verildi.

4 BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, Kiev’in Rus topraklarında bulunan sivil unsurlara “terör” saldırıları düzenlediği belirtilerek, buna yanıt olarak Ukrayna’daki askeri savunma altyapısına, enerji tesislerine, yakıt ve ulaşım altyapısına yönelik yüksek yoğunlukta saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca, son bir hafta içerisinde 4 yerleşim biriminin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği, bu yerleşimlerin Harkiv bölgesinde Çugunovka ve Gluşovka, Sumi bölgesinde Sidorovka, Zaporijya bölgesinde ise Zalizniçnoye olduğu vurgulandı.

SAVAŞIN BİLANÇOSU

Ayrıca yapılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 114 bine yakın İHA, 650 hava savunma füze sistemi, 27 bin 647 tank ve zırhlı araç, 1664 çok namlulu roketatar, 33 bin 257 obüs ve havan topu ile 54 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

