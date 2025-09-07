Rusya, Ukrayna Hükümet Binasını Vurdu

RUSYA’NIN EN BÜYÜK SALDIRISI

Rusya, Ukrayna’ya savaşın başladığı günden bu yana gerçekleşen en büyük saldırıyı düzenledi. Gece saatlerinden itibaren yapılan saldırılarda 13 füze ve 805 insansız hava aracı (İHA) kullanıldı. Bu saldırılar sonucunda biri bebek olmak üzere, toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.

HÜKÜMET BİNASINA SALDIRI

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, Kiev’deki Ukrayna hükümetinin ana binasının da saldırıya uğradığını açıkladı. Svyrydenko, “İlk kez hükümet binası düşman saldırısıyla hasar aldı. Çatısı ve üst katları. Kurtarma ekipleri yangını söndürüyor.” şeklinde bilgi verdi.

DÜNYA GİRDİ GİRESİNE ÇAĞRI

Svyrydenko, Ukrayna’ya daha fazla silah verilmesi ve dünya ülkelerinin Rus saldırılarına karşı etkin bir cevap vermesi gerektiğini belirtti. “Binaları yeniden inşa edeceğiz. Ama kaybedilen hayatlar geri getirilemez. Düşman, ülke genelinde her gün halkımızı terörize ediyor ve öldürüyor.” ifadelerini kullandı.

YARALILAR VE HASAR RAPORU

Devlet acil durum yetkilileri, Kiev’deki İHA saldırısında 4 katlı bir konut binasının iki katında yangın çıktığını ve yapının kısmen yıkıldığını bildirdi. Şehir genelindeki saldırılarda ise toplamda 18 kişinin yaralandığı kaydedildi.