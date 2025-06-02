Rusya-Ukrayna Zirvesi İstanbul’da Yapıldı

RUSYA VE UKRAYNA BARIŞ ZİRVESİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Rusya ve Ukrayna barış zirvesi, bugün ikinci kez İstanbul’da bir araya geldi. Bu zirve sonrasında, esir takasının yapılacağına dair açıklamalar yapıldı. Üçüncü görüşme için ise ilerleyen günlerde tarih belirlenebiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN İSTATİSTİKLERİ

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna zirvesinin sonuçlarını değerlendirdi. Erdoğan, “Her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek Sayın Vladimir Putin’i gerekse Zelenskiy’i aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump’ı da bunların yanına almak.” şeklinde bir açıklama yaptı.

BEYAZ SARAY’DAN BERHAMPOR İYİLEŞTİRME AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye’de görüşmeye “açık” olduğunu belirtti.