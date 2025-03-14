Dünya

Rusya Ve ABD Arasında Telefon Görüşmesi

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UKRAYNA’DA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Kremlin, Ukrayna’da ateşkese dair yapılan açıklama kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile geç saatlerde telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in Witkoff aracılığıyla Trump’a bazı sinyaller verdiğini belirtti. Peskov ayrıca, Putin’in Witkoff’tan ABD’nin Ukrayna konusundaki düşünceleri hakkında bilgi aldığını da aktardı.

İYİMSER BİR GÖRÜŞ

Peskov, ateşkes planı hakkında “ihtiyatlı iyimserlik” için bazı nedenlerin olduğunu ifade etti ve iki tarafın da bu tür bir çağrının önemini anladığını söyledi. Diğer yandan, Putin’in genel anlamda Trump’ın tutumuyla aynı eksende yer aldığını, ancak yapılması gereken daha çok iş bulunduğunu dile getirdi.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİN ETKİLERİ

Peskov, Rusya ve ABD’nin Trump-Putin telefon konuşmasının zamanlamasını Witkoff’un Moskova’da elde ettiği bilgileri Trump’a ilettikten sonra belirleyeceğini duyurdu.

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