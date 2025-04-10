Gündem

Rusya Ve ABD Heyetleri İstanbul’da Görüştü!

rusya-ve-abd-heyetleri-istanbul-da-gorustu

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ İÇİN TOPLANTI

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyetleri, İstanbul’da diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yürütülen temaslar kapsamında bir kez daha bir araya geldi. Toplantı, bu sabah saat 10.00’da Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapıldı.

Görüşme için Rus heyeti konsolosluğa 09.27’de, ABD heyeti ise 09.44’te giriş yaptı. Taraflar, ilk görüşmelerini 27 Şubat’ta ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na ait Arnavutköy’deki rezidansta gerçekleştirmişti. O toplantı yaklaşık 7 saat devam etmiş, büyükelçilik faaliyetlerini etkileyen meseleler ele alınmıştı.

Bugün gerçekleşen ikinci görüşme ise toplamda 5 buçuk saat sürdü. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem arz ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Gözaltına Alınan Öğrenciler Serbest Bırakıldı

Ekrem İmamoğlu protestosunda tutuklanan 139 öğrenciden 102'sinin serbest bırakılmasına karar verildi. Protesto olayı, gençler arasında geniş yankı uyandırdı.
Gündem

Abd Ve Rusya Heyetleri İstanbul’da İkinci Görüştü

İstanbul'da düzenlenen ikinci ABD-Rusya heyet görüşmesi, Rusya'nın Başkonsolosluğu'nda tamamlandı. Görüşmelerin içeriği hakkında detaylar henüz paylaşılmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.