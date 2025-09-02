Rusya Ve Çin Yeni Boru Hattı Anlaşması

KRİTİK BİR EŞİK AŞILDI

Rusya ile Çin arasındaki Sibirya’nın Gücü 2 doğalgaz boru hattı projesinde önemli bir gelişme kaydedildi. Rus enerji şirketi Gazprom, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile yasal bağlayıcılığı olan bir mutabakat zaptı imzaladı. Gazprom CEO’su Alexey Miller, Pekin’deki açıklamasında yıllık 50 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacağını ve anlaşmanın 30 yıl süreceğini belirtti. Miller, bu gazın fiyatının Avrupa’daki müşterilere göre daha düşük olacağını da vurguladı. Ayrıca, şirketin diğer güzergahlardan teslimatları artırmayı da planladığı belirtildi. Bu adım Kremlin açısından önemli bir siyasi zafer olarak yorumlanıyor.

ÇİN TARAFINDAN DOĞRULAMA YOK

Miller’in açıklamaları, Çin tarafı tarafından henüz onaylanmadı. Çin’in devlet ajansı Xinhua, iki ülkenin enerji alanı da dahil olmak üzere 20’den fazla iş birliği anlaşması imzaladığını bildirdi. Mega proje etrafındaki müzakereler uzun bir süre durmuştu. Rusya, Ukrayna işgali sonrası Avrupa’ya yapılan doğalgaz sevkiyatlarının azalmasını telafi etmek için projeyi ilerletmeye kararlı; AB ise 2027 sonunda Rus enerji ürünlerine yasak getirme planları yapıyor. Öte yandan, Çin, talep artışının yavaşlaması ve tek bir tedarikçiye bağımlılık konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Projenin ilerlemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için önemli bir diplomatik başarı ve son iki yılda büyüyen Çin ile olan ilişkilerin bir göstergesi olacak.

SORULAR CEVAPSIZ KALIYOR

Miller’in açıklamaları bazı belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Fiyat müzakerelerinin henüz tamamlanmadığı gibi, Çin’in boru hattından esnek miktarlarda gaz alıp alamayacağı, tam kapasiteye ihtiyaç duyup duymadığı hala belirsiz. İnşaatın ne zaman başlayacağı ve teslimatların ne zaman gerçekleşeceği gibi finansal detaylar da henüz açıklanmadı. Miller, “Sibirya’nın Gücü 2 ve Soyuz-Vostok doğalgaz boru hattının inşası, Moğolistan üzerinden transit bağlantı ve Çin’deki gaz sevkiyat kapasitesi ile birlikte dünyanın en büyük, en kapsamlı ve en sermaye yoğun gaz projesi olacak” dedi. Gazprom, mevcut Power of Siberia hattı üzerinden yıllık gaz akışını 6 milyar metreküp artırmayı da kabul etti. Mevcut yıllık kapasite ise 38 milyar metreküp düzeyinde. Gelecekteki Uzak Doğu hattı üzerinden 2027’de başlaması planlanan sevkiyatlar, başlangıçta beklenen 10 milyar metreküpten fazla olacağı öngörülüyor.