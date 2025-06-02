Dünya

Rusya Ve Ukrayna Barış Zirvesi Gerçekleşti

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RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış zirvesi, ikinci kez İstanbul’da toplandı. Zirve sonunda esir takasının yapılacağına dair bilgilendirmeler geldi. 3. görüşme için ise ilerleyen günler işaret ediliyor.

ERDOĞAN’DAN ZİRVENİN DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendirdi. Erdoğan, “Her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek Sayın Vladimir Putin’i gerekse Zelenskiy’i aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump’ı da bunların yanına almak” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY’DAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye’de görüşmeye “açık” olduğunu bildirdi.

ÖNEMLİ

Dünya

İstanbul’da Barış Zirvesi Yapıldı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Putin ve Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeyi değerlendirebileceğini duyurdu.
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