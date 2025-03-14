Rusya’yı Zor Da Olsa İkna Ederiz

TRUMP’IN UZLAŞMA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığını ziyaretinde yapmış olduğu konuşmada, Rusya-Ukrayna çatışmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Trump, “Bugün Rusya ve Ukrayna’yla çok iyi görüşmeler yaptık. Güzel haberler aldım. Ukrayna ateşkesi kabul etti, Rusya’yı da zor da olsa ikna edebiliriz. Güzel cevaplar alıyoruz.” dedi.

BIDEN’A ELEŞTİRİLER

Ukrayna’daki savaş nedeniyle eski Başkan Joe Biden’ı eleştiren Trump, “Biden, Rusya ile bizi hiç uğraştırmamalıydı” ifadesini kullandı. Trump, Biden’ın bu savaşa izin vermesinin yanlış olduğunu belirterek, “Kendinden çok daha büyük birine çok paran da olsa sataşmazsın.” yorumunu yaptı. Savaşın yol açtığı kayıplara da dikkat çeken Trump, günde yaklaşık 2 bin gencin hayatını kaybettiğini vurguladı.

SAVAŞIN SONUÇLARI VE TEHLİKELERİ

Trump, mevcut durumun 3. Dünya Savaşı’na doğru gittiğini ifade ederek, “Şimdi çok daha iyi durumdayız. Bu, nükleer silahlar ve insanların hakkında hiçbir şey bilmek istemeyeceği diğer silah türleri nedeniyle benzeri olmayan bir savaş olurdu.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.