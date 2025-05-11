Rusyadan Soğuk Hava Geliyor! Sıcaklık 8 Düşecek

YENİ HAVA RAPORU DUYURULDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre, Rusya üzerinden gelen serin hava kütlesi etkili olmaya başlayacak. Yeni haftada, rüzgarlar Rusya tarafından eserek sıcaklıkları düşürecek. Yağışlı sistem ile birlikte sıcaklıklarda 7 ila 8 derecelik bir düşüş yaşanacak.

SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, İç Anadolu (Konya’nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa’nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT EDİLMELİ

Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı gözlemlenebileceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumu ise şu şekilde:

İstanbul: 20 C Parçalı ve çok bulutlu,

Ankara: 20 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak,

İzmir: 28 C Parçalı bulutlu,

Adana: 31 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Trabzon: 16 C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olacak şekilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Erzurum: 20 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor,

Diyarbakır: 31 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Gaziantep: 31 C Parçalı ve çok bulutlu.