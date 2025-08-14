Dünya

Rutte: Top Artık Putin’in Alanında

RUTTE’NİN AÇIKLAMALARI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği Ukrayna konulu çevrimiçi toplantının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Rutte, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta yapacağı zirve öncesinde bir görüşmenin gerçekleştirildiğini duyurdu.

BİR DAYANIŞMA MESAJI

Rutte, “Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz” şeklindeki ifadesiyle uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Trump’ın liderliğine ve müttefiklerle olan yakın koordinasyonuna minnettar olduğunu belirten Rutte, “Top, Putin’in sahasında” diye değerlendirmede bulundu.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Toplantıda, Almanya’nın davetiyle Rusya ile varılacak olası diplomatik çözümler çerçevesinde, Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarının korunması ve caydırıcılığı konularının tartışıldığı bildiriliyor. Liderlerin bir araya gelerek bu kritik konuları ele alması, uluslararası iş birliğini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

