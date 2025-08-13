Rutte: Top, Putin’in Sahanında

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ VE NATO TOPLANTISI

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, önemli bir açıklamada bulundu. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer Avrupalı liderlerle birlikte Ukrayna konusunu ele alan çevrimiçi bir toplantı düzenledi.

BİRLIK VE BARİŞ VURGUSU

Çevrimiçi toplantının ardından, Rutte, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda paylaşımda bulundu. Trump’ın, Rus lideri Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta yapacağı zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Rutte, “Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz.” şeklinde ifadeler kullandı.

POTANSİYEL ÇÖZÜM ARAYIŞI

Rutte, toplantının ardından Trump’ın liderliğini ve müttefiklerle olan sıkı işbirliğine duyduğu minnettarlığı dile getirdi ve “Top, Putin’in sahasında.” değerlendirmesini yaptı. Söz konusu liderler, Almanya’nın davetiyle bir araya gelerek, Rusya ile olası bir diplomatik çözüm üzerine, Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarının korunması ve caydırıcılığın sağlanması konularını tartıştılar.