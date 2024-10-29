“Rüzgâr Enerjisi Yarışması İçin İlan”

RÜZGÂR ENERJİSİ PROJELERİ İLAN EDİLDİ

Rüzgâr enerjisi alanında üç ilde beş projeye yönelik olarak yayınlanan ilan, toplamda bin 200 megavatlık (MWe) kapasiteyi içeriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, her yıl en az 2 bin megavat kapasiteli Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi gerçekleştireceklerini belirtiyor ve bu projelerin hızlı bir şekilde devreye alınacağını ifade ediyor.

YARIŞMALARIN TARİHİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

Rüzgâr enerjisine yönelik olarak duyurulan YEKA RES-2024 yarışma ilanında, toplam bin 200 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi için rüzgâr enerjisine dayalı beş ayrı yarışma gerçekleştirilecek. Bu yarışmalara, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ile sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler katılabiliyor. Başvuruların 21 Ocak 2025 tarihinde alınacağı belirtiliyor. Yarışmaların yeri ve tarihi, bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.