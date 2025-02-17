‘S’ Harfli Plaka 66 Milyon TL’ye Satıldı

HONG KONG’DA PLAKA SATIŞI REKOR KIRDI

Hong Kong’da gerçekleştirilen yıllık Ay Yeni Yılı açık artırmasında nadir, tek harfli bir plaka rekor bir fiyata satıldı. Sadece “S” harfi bulunan bu plaka için yoğun bir teklif savaşı yaşandı. Açık artırmaya 5.000 Hong Kong doları (yaklaşık 23 bin TL) ile başlandı, fakat bu rakam hızla 8 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 37 milyon TL) seviyesine ulaştı. Sonuç olarak plaka, 14,2 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 66 milyon TL) gibi şaşırtıcı bir fiyata alıcı buldu.

PLAKANIN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Peki, bu plakayı bu kadar özel kılan nedir? Hong Kong merkezli sigorta brokeri Automate Wealth Management’a göre, “S” harfi Superman ile ilişkilendirildiği için büyük bir ilgi gördü. Şirket, plakanın en fazla 10 milyon Hong Kong doları karşılığında satılmasını beklerken, sonuçları onları bile şaşırttı.

88 PLAKASI İÇİN DE HEYECANLI ANLAR YAŞANDI

Aynı açık artırmada “88” numaralı plaka da yoğun bir rekabete tanık oldu. 13 dakika süren teklif savaşının ardından, bu plaka tam 11,4 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 53 milyon TL) karşılığında satıldı. Çin kültüründe 8 rakamı “zenginlik” anlamına geldiği için böyle plakalar sıklıkla ilgi görüyor.